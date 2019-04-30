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"السباعي" عن خلافاتها مع والدتها: كادت تقتلني

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ناهد السباعي
ناهد السباعي

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تحدثت الفنانة ناهد السباعى، عن الخلافات التى كانت تحدث بينها وبين والدتها الكاتبة ناهد فريد شوقى، مشيرة إلى أنها فى إحدى المرات كادت أن تقتلها.

وقالت "السباعى"، خلال مقابلة في برنامج "معكم منى الشاذلي" إن والدتها كادت أن تقتلها بالمخدّة لأنها تحدثت مع أحد أصدقائها بالمدرسة في وقت متأخر من الليل.

وأوضحت ناهد أن أشهر الخلافات التي تحدث بينها وبين والدتها تكون بسبب "شاحن الموبايل".

وأكدت ناهد أنها تعتمد على عدة طرق في حال حدوث خصام مع والدتها، قائلة: “بجيبلها شكولاته، أو ورد أزرق أو بنفسجي”، منوهًة بأن الأمر لو كان كبيرا، تكون الهدية خاتم ذهب.


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