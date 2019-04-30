» فيديو.. سر بكاء السعودية المتهمة بالترويج لـ «الشذوذ»

30 أبريل 2019 - 09:28 م

لم تتمالك المسوقة السعودية، بدور البراهيم، دموعها أثنا تعليقها على قرار هيئة الغذاء والدواء، بإغلاق المحلات الخاصة بها، بعد نشرها لمقطع فيديو أثار جدلاً كبيرًا بين السعوديين، لما يتضمن من ألفاظ خادشة وإيحاءات فاضحة.

واعتذرت البراهيم عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، للمرة الثانية عما بدر منها خلال الترويج لمنتج زيت مساج، قال الجمهور بشأنه إنه يحمل "يحمل عبارات فاضحة ويروج للمثلية الجنسية".

غير أن البراهيم أكدت أن ما تعرضت له ظلم كبير، معلقة على إغلاق محلها: "اسألوا هيئة الغذاء والدواء، ولا أحد يشمت على الشركة ولا علي".

وتابعت: "لا أحد يلصق الموضوع في، جدول إعلاناتي ماشي ولله الحمد، الحمد لله الرزق من الله وليس بكم".

واستدركت: "لدي يقين وإيمان أن الله معي ويعرف نيتي، وأهلي ومتابعيني يعرفون نيتي"، قبل أن تجهش بالبكاء قائلة: "أبكي من الظلم الذي تعرضت له، بس عادي أنام مظلومة ولا أنام ظالمة".

وتظهر المسوقة في الفيديو، وهي من الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تروج للمنتج، وذكرت عبارات فسرها البعض بأنها تتضمن ترويجا للمثلية الجنسية والممارسات غير الأخلاقية.

وأعلنت السلطات السعودية، مطلع الأسبوع الجاري، عن اتخاذها لقرار عاجل إزاء صاحبة الفيديو، إذ قررت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد المنتج المعلن عنه.

وقالت إن قرارها باستدعاء المسوقة والشركة التابعة لها، جاء بسبب ما يتضمنه الإعلان الصادر عنها من مخالفات لنظام التجميل.