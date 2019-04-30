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الرئيس يقوم بجوله تفقدية لمشروعات تنمية الأسكندرية

الحياة السياسية

السيسي يتفقد المشروعات
السيسي يتفقد المشروعات

محمود أبوسعد

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 أعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية جوية بعد ظهر اليوم، عقب انتهاء احتفالية عيد العمال، لمشروعات تنمية وتطوير ميناء الإسكندرية، ومنها تحديث الأرصفة البحرية، وإنشاء المنطقة اللوجستية للميناء وربطه بالطريق الدولى الساحلى، وذلك بهدف وضع الميناء على الخريطة التجارية والسياحية العالمية.

وأضاف "راضي" في بيان له ،إن الرئيس تفقد كذلك محور روض الفرج، الذى يعد أحد المشروعات القومية الكبرى وبمثابة شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها، ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح.

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