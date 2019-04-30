رد فعل مفاجئ لـ«الإخوان» على اعتزام «ترامب» تصنيفها «إرهابية»

30 أبريل 2019 - 09:37 م

قللت جماعة "الإخوان المسلمين" من إعلان البيت الأبيض، اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيفها الإخوان على "قائمة الإرهاب".

وقالت الجماعة، في بيان لها، إنها بصدد دراسة ومتابعة ما صرحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض وما نشرته اليوم صحيفة "نيويورك تايمز" حول اعتزام الرئيس الأمريكي تصنيف الجماعة على قائمة الإرهاب.

وأشارت إلى أن "هناك تكرارًا لصدور مثل هذه الأخبار طوال السنوات الماضية"، لافتة إلى أنها ستظل تعمل وفق الآلية التي تعمل بها "أيًا كان الهدف مما ذكرته متحدثة البيت الأبيض ونشرته صحيفة نيويورك تايمز".

وختمت قائلة: "ستظل جماعة الإخوان المسلمون أقوى – بفضل الله وحوله وقوته – من أي قرار"، وفق تعبيرها.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز "تباحث الرئيس مع فريقه للأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق (من تنظيم الإخوان) ويجري فحص الأمر وفق مسار داخلي".

وقالت كليان كونوي مستشارة الرئيس ترامب في تصريح إلى قناة "الحرة" إن ما من مخاوف لدى الإدارة الأمريكية من تعقيدات دبلوماسية أو سياسية قد تنتج عن تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت في وقت سابق اليوم، أن إدارة ترامب وجهت مستشار الأمن القومي جون بولتون ودبلوماسيين آخرين من أجل اقتراح طرق لفرض عقوبات على الحركة السياسية الإسلامية.

وفي حال أدرجت واشنطن الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، فإن ذلك سيجعلها هدفًا للعقوبات والقيود الأمريكية فورًا بما في ذلك حظرا للسفر وغيرها من القيود على النشاط الاقتصادي.

كما سيحظر على الأمريكيين تمويل الجماعة، ويمنع البنوك أي من معاملات مالية لها، فضلاً عن منع من يرتبطون بالإخوان من دخول الولايات المتحدة وتسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحها.

وتصنف دول بينها روسيا ومصر والإمارات "الإخوان"، منظمة إرهابية وتجرم التعامل معها.