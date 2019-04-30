» يورجن كلوب: برشلونة ليس ميسي فقط

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قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، إن فريقه يحترم فريق برشلونة الإسباني بشكل كبير، لكونه فريق متكامل ولا يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي هو مصدر الخطورة الوحيد.
وأكد كلوب في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقرر لها غدا الأربعاء، أنه لا يمكن التركيز على ميسي فقط لأن لديهم 10 لاعبين آخرين على أعلى مستوى ويمكنهم حسم الأمور.
وأضاف، بالتأكيد سيكون على ميسي التركيز في بعض الأوقات ولكن ليس دائما.
وعن حالة البرازيلي فيرمينيو، قال كلوب، إنه سيشركه في حالة التأكد من جاهزيته بنسبة 100 %، ولذلك ضمه لقائمة المباراة.
وشدد، "برشلونة لديهم ميزة اللعب على ملعبه، وهي ميزة ستكون لنا الثلاثاء المقبل، دعونا نرى من سيستغل هذه الميزة؟".
وحول ما إذا كان برشلونة هو الخصم الأقوى لليفربول، قال "لست متأكدا، لقد كان ريال مدريد الموسم الماضي قاسيا".
ويحل ليفربول ضيفا على برشلونة الأربعاء في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على أن تكون مباراة الإياب على ملعبه الثلاثاء. 

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