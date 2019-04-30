ألمانيا.. متطرفون يعتدون على خيام رمضانية

30 أبريل 2019 - 11:21 م

تعرضت خيام رمضانية بمدينة دورتموند، غربي ألمانيا، لاعتداءات عنصرية من قبل مجهولين.



وفي حديث للأناضول، قال أركون أوزقره، المنظم لفعالية عن شهر رمضان المبارك، إن مجهولين اعتدوا على الخيام في ساعات المساء يومي الإثنين والثلاثاء.



وأضاف أنهم فجّروا أنابيب صرف صحي ولوثوا الخيام، في الهجوم الأول، ثم رسموا صلبانا معقوفة ورموزا نازية، ما استدعى إخطار الشرطة، لتبدأ بإجراء التحقيقات.

