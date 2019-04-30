علاقة زيارة السيسي لأمريكا بتصنيف الإخوان "إرهابية"

30 أبريل 2019 - 11:37 م

قال الدكتور وليد فارس المستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارة ترامب كانت مصممة على وضع الإخوان كمنظمة إرهابية منذ الحملة الانتخابية ولكن هناك بعض الأمور التي حدثت أدت إلى منعه من التصنيف.



وأضاف "فارس" - في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" - أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لها أثر في اتجاه الرئيس الأمريكي ترامب لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، مشيرا إلى أن تصنيف الإخوان مباشرة كقرار تنفيذي من الرئيس الأمريكي أسهل من استصدار القرار من الكونجرس الذي سيكون فيه صعوبات.



وتابع أن البيت الأبيض ووزير الخارجية يؤيدون هذا التصنيف بشكل أقرب من الرئيس أوباما الذي كان يريد شراكة مع الإخوان الإرهابية.











