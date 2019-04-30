والد ضحية العنصرية يكشف تفاصيل مثيرة عن التحقيقات

30 أبريل 2019 - 11:41 م

أكد حاتم داوود والد الراحلة «مريم» ضحية العنصرية في بريطانيا، انه استقبل اتصال هاتفي من «حمد ابو حسين» المحامي الخاص بالعائلة، بأن هناك تطورات جديدة تخص قضية ابنته المقتولة، مشيراً إلى أن المحامي ابلغه بأن الستة فتيات المتهمين بقتل أبنته اعترفوا بالجرم الذي ارتكبوه.



وأضاف: «انا زعلان لأني اتفاجئت بالخبر ده وماحدش من المعنيين بالقضية بلغني، وكأني واحد غريب واللي توفت دي مش بنتي»



وأكد «داوود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TEN»، أنه يعترض على التهمة الموجهة لهؤلاء الفتيات لأنها نصت على أنها قضية «اعتداء، مشاجرة»، ومن المفترض أن تكون التهمة الموجهة إليهم «قتل مع سبق الإصرار والترصد».



وتابع: «البنات اللي قتلوا بنتي كانوا جزء بيضربها والجزء التاني بيصوروها وهي بتنضرب في الشارع وفوق الأوتوبيس».

