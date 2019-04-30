» أخيرًا ستعرف من يراقب صفحتك في صمت على "الفيسبوك"

30 أبريل 2019 - 11:44 م

تتجة شركة «فيسبوك» لإضافة تقنية جديدة تمكنك من اكتشاف من يراقب حسابك الشخصي في صمت، وهي تقنية «Secret Crush»، التي من شأنها إخبار حبيبك «الكراش» بمشاعرك تجاهه.



وذكر تقرير نشرته «ذا إندبندنت» أن هذه التقنية ستمكن المتابعين من معرفة الأشخاص الذين يقعون في غرامهم، عن طريق الحديث عن هؤلاء الأشخاص مع الأصدقاء بشكل مستمر، في هذه اللحظة سيرسل «فيسبوك» إشعارًا للطرفين.



وتعد هذه الميزة جزءًا من Facebook Dating، التي جرى الكشف عنها العام الماضي وتسمح للناس بالعثور على نتائج محتملة داخل مجتمعاتهم على Facebook، والتي تُظهر للآخرين الذين يحضرون الأحداث نفسها، أو جزءًا من نفس المجموعات، أو أصدقاء مع أصدقائك.



وهذه التقنية متاحة حتى الآن في كل من كولومبيا وتايلاند وكندا والأرجنتين والمكسيك وتمتد الآن إلى 14 دولة إضافية، هي الفلبين، فيتنام، سنغافورة، ماليزيا، لاوس، البرازيل، بيرو، تشيلي، بوليفيا، إكوادور، باراجواي أوروغواي، غيانا، وسورينام.

