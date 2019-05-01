تعليق ناري لـ تامر أمين على مسلسلات رمضان

01 مايو 2019 - 12:15 ص

عقب الإعلامي تامر أمين، على بيان المجلس الأعلى للإعلام الخاص بعقوبات ضبط القيم في مسلسلات وبرامج وإعلانات شهر رمضان، قائلًا: "قد أعذر من أنذر".



وأضاف "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الثلاثاء: "البعض بيكون قاصد يقبح في رمضان، بيكونوا قاصدين نشر الإحلال والعري والإيحاءات الجنسية في رمضان، وكأنه نوع من العند".



ووجه رسالة للمخرجين، قائلًا: "مش لازم نشوف مشهد الاغتصاب أو المشاهد الجنسية، اكتفوا بإشارة راقية باحترام".

