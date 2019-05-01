  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:50 ص
بحث متقدم
تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على مسلسلات رمضان

الرئيس المعزول محمد مرسي

إخواني منشق يفجر مفاجأة مدوية عن أسرة محمد مرسي

الطالبة مريم

والد ضحية العنصرية يكشف تفاصيل مثيرة عن التحقيقات

السيسي ومبارك

"هذا ما فعله مبارك مع الإخوان ورفضه السيسي"

أشرف زكي

بيان ناري لنقيب الممثلين بشأن مسلسلات رمضان

زواج

الزواج الرقمي.. فوائد قوم عند قوم خسائر

الاخوان

رد فعل مفاجئ لـ«الإخوان» على اعتزام «ترامب» تصنيفها «إرهابية»

اتصال (أرشيفية)

ضحايا شركات المحمول.. من ينقذ المصريين؟

ابوتريكة

«أبوتريكة»: جزائري وراء رحيل أبنائي من «العربي»

محمد صلاح

داعية: محمد صلاح انحرف ويقوم بحركات وثنية

الأمم المتحدة: هذا هو موعد تشكيل اللجنة الدستورية بسوريا

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«أبوريدة» يشارك في التعديلات الدستورية

#

العالم يحجم عن وصف سفاح نيوزيلندا بـ«الإرهابي المسيحي»

#

نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من المرشحين لرئاسة البنك الدولي

#

«المحافظين»: تشكيل لجنة لمواجهة الأحداث الطائفية ترسيخ لدولة القانون

توقع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، الثلاثاء، أن يتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا قبل نهاية الصيف المقبل.
وقال في تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الخاصة حول سوريا، "ما أريده الآن هو إيجاد مجموعة دولية تأتي معا، وتكون ملتزمة بالمضي قدما نحو عملية جنيف".
وأوضح بيدرسون، أنه في مرحلة مبكرة بشأن تشكيل هذا المنتدى، ورفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول الدول التي يسعى لضمها إليه.
وأضاف أنه أبلغ أعضاء المجلس، بأنه يعمل حاليا على خمسة محاور أساسية هي، تعميق الحوار بين النظام والمعارضة، وتوسيع التواصل مع كافة أطياف المجتمع السوري، إضافة إلى بحث ملف المعتقلين والمختفين قسريا.
وأشار إلى أن المحور الرابع يتعلق بالمنتدى المشترك الذي يسعي إلى تأسيسه، في حين يتناول المحور الخامس تشكيل اللجنة الدستورية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الكاف يعلن تطبيق تقنية "الفار" بأمم أفريقيا 2019
» شاهد: اشتعال طائرة "بوينج" عقب إقلاعها بجنوب أفريقيا
» أخيرًا ستعرف من يراقب صفحتك في صمت على "الفيسبوك"
» هذا هو موعد بدء تحصيل المستحقات المالية الكترونيًا
» ترامب ينتقد أوروبا بسبب "داعش" سوريا
» كمبوندات المقابر.. بيزنس الأموات
» تقرير: 13 مليون طفل أمريكي تحت خط الفقر
» عرب وأجانب فى محاكم الأسرة لـ«خلع المصريين»
» يورجن كلوب: برشلونة ليس ميسي فقط
» جمع ديّة 33 مليون دولار للإفراج عن ضابط بالكويت
» فيديو.. سر بكاء السعودية المتهمة بالترويج لـ «الشذوذ»

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:45 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء