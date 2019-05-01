مندوب فنزويلا الأممي: ترامب ونائبه "قائدا" محاولة الانقلاب

01 مايو 2019 - 12:35 ص

اعتبر مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير صمويل مونكادا، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، "القائدين الفعليين" لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في بلاده في وقت سابق الثلاثاء.



وقال مونكادا في تصريحات للصحفيين بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك: "هذان الشخصان (ترامب وبنس) هما القائدان الفعليان لمحاولة الانقلاب الفاشلة في بلادي اليوم".



وحمل مونكادا لافتة مكتوب عليها تغريدتين منسوبتين للرئيس الأمريكي ونائبه حول التطورات التي شهدتها فنزويلا.



وطالب المندوب الفنزويلي بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، قائلًا: "نحن نريد بشدة انعقاد هكذا جلسة حتى نكشف الأعمال الإجرامية التي ارتكبت في حق بلادي".

وأضاف: "لقد تمكنا من إخماد التمرد، ما يؤكد أن حكومة الرئيس مادورو، هي صاحبة السلطة الشرعية الوحيد في فنزويلا".



وتابع: "لقد أفشلنا التدخل الأجنبي في فنزويلا، وقضينا على محاولة إشاعة الفوضى".



وفي وقت سابق الثلاثاء، ظهر زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع مصور إلى جانب جنود مدججين بالسلاح، يدعو الفنزويليين للنزول للشوارع والإطاحة بالرئيس مادورو.



وكان إلى جوار غوايدو القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية في العاصمة كاراكاس.



وعقب ذلك، أعلن نائب مادورو، وزير الاتصال والإعلام، خورخي رودريغيز، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب، مؤكدًا أن الجهود متواصلة لإحباط هذه المحاولة.

