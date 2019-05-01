الرئيس الأمريكي يهدد كوبا بحظر كامل وشامل

01 مايو 2019 - 12:00 ص

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوبا بفرض عقوبات جديدة على أعلى مستوى، على خلفية الوضع في فنزويلا.

وحسب "رويترز" قال ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض على كوبا عقوبات وحظر إذا واصلت دعمها العسكري لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف ترامب "إذا لم تقم القوات والميليشيات الكوبية فوراً بوقف العمليات العسكرية وغيرها من العمليات العسكرية بهدف تدمير دستور فنزويلا، فسيتم فرض حظر كامل وشامل، إلى جانب فرض عقوبات على أعلى المستويات، على جزيرة كوبا".

وقال ترامب في تغريدة "نأمل أن يعود جميع الجنود الكوبيين فوراً وبسلام إلى جزيرتهم!".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قال إن الولايات المتحدة تريد تداول سلمي للسلة في فنزويلا، مشيرا إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وقال بولتون، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 30 إبريل "نريد بشكل رئيسي نقل سلمي للسلطة. لكنني سأقول مرة أخرى: رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وأولئك الذين يدعمونه، وخاصة أولئك الذين ليسوا فنزويليين، يجب أن يعلموا أن جميع الخيارات مطروحة".

كما أشار بولتون إلى أن "واشنطن أوضحت لروسيا أنها تتوقع عدم تدخلها في الشأن الفنزويلي".

ووصف بولتون انتفاضة زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، بأنها "ليست انقلابا عسكريا".

وكان زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو أعلن من أمام قاعدة جوية في كاركاس صباح اليوم عن لقاء جمعه مع عدد من قادة الوحدات في القوات المسلحة الفنزويلية، لإنهاء حكم الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وكتب غوايدو، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "شعب فنزويلا بدأ الآن في إنهاء القمع، في هذه الأثناء أنا اجتمع مع قادة رئيسيين في قواتنا المسلحة لبدء المرحلة الأخيرة من عملية الوصول إلى الحرية".

كما دعا غوايدو الشعب الفنزويلي للنزول إلى الشوارع والاحتجاج، وكتب "للشعب الفنزويلي، نحن سننزل الآن إلى الشوارع، والقوات المسلحة ستسمر في الانتشار حتى نعزز من قواتنا لنهاية الاعتداء على بلادنا، لا رجعة".

