» الكاف يعلن تطبيق تقنية "الفار" بأمم أفريقيا 2019

01 مايو 2019 - 12:50 ص

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد «VAR» في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المرتقبة في مصر، بدء من مباريات دور الثمانية.



قال رئيس لجنة الحكام في «كاف»، حسن وابيري، إن تقنية «فار» ستطبق بداية من دور الثمانية في هذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا وتقام بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.



أشار «وابيري» إلى أن «كاف» قرر تطبيق بالتقنية بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

