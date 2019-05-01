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الكاف يعلن تطبيق تقنية "الفار" بأمم أفريقيا 2019

الرياضة

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد «VAR» في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المرتقبة في مصر، بدء من مباريات دور الثمانية.
قال رئيس لجنة الحكام في «كاف»، حسن وابيري، إن تقنية «فار» ستطبق بداية من دور الثمانية في هذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا وتقام بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.
أشار «وابيري» إلى أن «كاف» قرر تطبيق بالتقنية بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا».
كانت مجموعة من الحكام المرشحين لإدارة مباريات هذه النسخة من البطولة الأفريقية حصلوا على تدريبات مكثفة على تطبيق نظام «فار».

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