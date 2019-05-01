تامر أمين يدعو لإلغاء إجازة عيد العمال لهذا السبب

01 مايو 2019 - 01:32 ص

اقترح الإعلامي تامر أمين على الحكومة إلغاء إجازة عيد العمال التي توافق أول مايو من كل عام، قائلًا: «عيد العمل يبقى إجازة، لا يجتمعان، اصرفوا مكافآت وحوافز أحسن».



وأضاف في برنامجه على فضائية «النهار»: «مش عاوز العمال يزعلوا مني، هما جزمتهم فوق راسي لأنهم بناة مصر، وهم القاطرة التي تجر القطار ولولاهم لخربت البلاد».



وتابع: «عيد العمال هو عيد العمل، هو عيد اليد الشقيانة، لا يستقيم أن يتم التوقف فيه عن العمل ويجب أن نكرس ثقافة العمل، واليوم الذي نقدر فيه العمل والعمال مينفعش نأجزه».



وواصل: «هنا طرق كثيرة للاحتفال منها تكريم العمال المتميزين، وإعطاء حوافز للعمال، أو مضاعفة أجرهم خلال هذا اليوم بصرف يوم إضافي، في 500 طريقة غير إننا نأجز».

