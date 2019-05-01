"صلاح" يتصدر قائمة "سكاي" لأفضل لاعبي "البريميرليج"

01 مايو 2019 - 02:00 ص

تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قائمة الأفضل في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الممتاز "البريميرليج"، من جانب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.



وسجل محمد صلاح "هدفين" وصنع هدفًا في فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وتقوم شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية بوضع العديد من المعايير في وضع ترتيب اللاعبين بقائمة الأفضل في مسابقة الدوري الانجليزي مثل تسجيل الأهداف وصناعة الفرص والمراوغات بجانب التمريرات الحاسمة.



ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف وحيد على زميله ساديو ماني وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

