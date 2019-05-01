  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:06 ص
بحث متقدم
أرشيفية

فنان كوميدي يعلن اعتزاله: آسف مش هقدر أضحككم تاني

تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على مسلسلات رمضان

الرئيس المعزول محمد مرسي

إخواني منشق يفجر مفاجأة مدوية عن أسرة محمد مرسي

الطالبة مريم

والد ضحية العنصرية يكشف تفاصيل مثيرة عن التحقيقات

السيسي ومبارك

"هذا ما فعله مبارك مع الإخوان ورفضه السيسي"

أشرف زكي

بيان ناري لنقيب الممثلين بشأن مسلسلات رمضان

زواج

الزواج الرقمي.. فوائد قوم عند قوم خسائر

الاخوان

رد فعل مفاجئ لـ«الإخوان» على اعتزام «ترامب» تصنيفها «إرهابية»

اتصال (أرشيفية)

ضحايا شركات المحمول.. من ينقذ المصريين؟

ابوتريكة

«أبوتريكة»: جزائري وراء رحيل أبنائي من «العربي»

فنان كوميدي يعلن اعتزاله: آسف مش هقدر أضحككم تاني

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

انفجار عبوة ناسفة في بغداد

#

وفاة نجل فنان شهير بشكل مفاجئ

#

سرقة شقة فنان مصري ورد فعل الشرطة يصدمه

#

«المهن الموسيقية»عن حفل«رمضان»:«مش هنعمل كده تاني»

شادي سرور

أعلن اليوتيوبر شادي سرور اعتزاله تقديم المحتوى الكوميدي ، مؤكدًا أنه تعرض لأزمة نفسية جعلته غير راغب في شيء.

وقال "سرور" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : " "آسف إني مش قادر اعملكم فيديوهات تضحك زي الأول، بعد الأزمة الأخيرة أنا اتغيرت جدا، بقيت حاسس إني شخص تاني، الضحكة حتى لو هتطلع مني بتبقي زائفة! مش كآبة بس حاسس إني في حالة جمود".

وأضاف: "صحتي اتدهورت! مش باكل ولا بنام كويس! مش بكلم حد ولا برد! مش قادر أفهم حصلي إيه! بكلم ربنا كل يوم يوصلني لحل بس مفيش، أتمنى محدش يبقي زعلان مني، وشكرا على صبركم عليا".

وكان "سرور" أعلن إلحاده ثم أعلن عودته للإسلام مرة أخرى .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الكاف يعلن تطبيق تقنية "الفار" بأمم أفريقيا 2019
» شاهد: اشتعال طائرة "بوينج" عقب إقلاعها بجنوب أفريقيا
» أخيرًا ستعرف من يراقب صفحتك في صمت على "الفيسبوك"
» هذا هو موعد بدء تحصيل المستحقات المالية الكترونيًا
» ترامب ينتقد أوروبا بسبب "داعش" سوريا
» كمبوندات المقابر.. بيزنس الأموات
» تقرير: 13 مليون طفل أمريكي تحت خط الفقر
» عرب وأجانب فى محاكم الأسرة لـ«خلع المصريين»
» يورجن كلوب: برشلونة ليس ميسي فقط
» جمع ديّة 33 مليون دولار للإفراج عن ضابط بالكويت
» فيديو.. سر بكاء السعودية المتهمة بالترويج لـ «الشذوذ»

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء