فنان كوميدي يعلن اعتزاله: آسف مش هقدر أضحككم تاني

01 مايو 2019 - 05:44 ص

أعلن اليوتيوبر شادي سرور اعتزاله تقديم المحتوى الكوميدي ، مؤكدًا أنه تعرض لأزمة نفسية جعلته غير راغب في شيء.



وقال "سرور" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : " "آسف إني مش قادر اعملكم فيديوهات تضحك زي الأول، بعد الأزمة الأخيرة أنا اتغيرت جدا، بقيت حاسس إني شخص تاني، الضحكة حتى لو هتطلع مني بتبقي زائفة! مش كآبة بس حاسس إني في حالة جمود".

وأضاف: "صحتي اتدهورت! مش باكل ولا بنام كويس! مش بكلم حد ولا برد! مش قادر أفهم حصلي إيه! بكلم ربنا كل يوم يوصلني لحل بس مفيش، أتمنى محدش يبقي زعلان مني، وشكرا على صبركم عليا".



وكان "سرور" أعلن إلحاده ثم أعلن عودته للإسلام مرة أخرى .