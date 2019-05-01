بكري يكشف عن عبارة قالها السيسي أمس "لخصت المشهد"

01 مايو 2019 - 06:43 ص

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن عبارة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في عيد العمال ، مؤكدًا أنها "لخصت المشهد" حسب تعبيره.



وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "عبارة قصيره قالها الرئيس السيسي في احتفال عيد العمال اختصر بها المشهد كله (لقد جبرتم بخاطري ) وأنا اقول لك ، لقد جبرت أنت بخاطرنا جميعا عندما أنقذت الوطن من حكم الجماعة الإرهابية التي طغت وتكبرت وأفسدت في الأرض ، جبرت بخاطرنا ، عندما أنقذت البلاد من حرب أهلية طاحنه ".



وأضاف: "جبرت بخاطرنا عندما بعثت فينا الأمل بعد سنوات من الفوضي وسعي من قوي التآمر في الداخل والخارج لتفتيت الوطن وتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد علي أراضيه".



عباره قصيره قالها الرئيس السيسي في إحتفال عيد العمال إختصر بها المشهد كله (لقد جبرتم بخاطري ) وأنا اقول لك ، لقد جبرت انت بخاطرنا جميعا عندما أنقذت الوطن من حكم الجماعة الإرهابيه التي طغت وتكبرت وأفسدت في الإرض ، جبرت بخاطرنا ، عندما أنقذت البلاد من حرب أهلية طاحنه ، جبرت — مصطفى بكري (@BakryMP) April 30, 2019