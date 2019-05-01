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تعرضت للضرب .. ورفضت الزواج من أحمد زكي .. هذه قصة رغدة

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رغدة
رغدة

أحمد عادل شعبان

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رغدة

تعرضت الفنانة رغدة لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى ، لتطلب الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها .

وفيما يلي بعض المواقف الغريبة التي حدثت لها:

هاجمت "رغدة" الفنان يحيى الفخراني بسبب حضور السفير الإسرائيلي لمسرحيته المسماة "ألف ليلة وليلة".

وأكدت أن السفير الإسرائيلي لم يكن ليجرؤ على حضور مسرحية تخصها ، مشيرة إلى أنها لو كانت مكان الفخراني لأوقفت العرض لحين طرده.

فيما كشفت في حوار قديم أن الفنان الراحل أحمد زكي طلب الزواج منها في أواخر أيامه بسبب أنها كانت ترافقه لشكل دائم ، وقال لها "أنا عايز أسكت كلام الناس" لكنها رفضت حتى لا يفسر أحد الأمر بشكل خاطيء.

وتعرضت "رغدة" للضرب بسبب قيامها بإلقاء قصيدة في مدح بشار الأسد بالمجلس الأعلى للثقافة ، حيث قام كثيرون بإسكاتها والاعتداء عليها.

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