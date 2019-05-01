كشف غموض ذبح سيدة مدينة نصر: محاولة اغتصاب تفسر الجريمة

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أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر الكلية غموض مقتل سيدة على يد "سايس" بعد فشله في اغتصابها .

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها "س. ح" لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.

وقال مصدر قضائي، إن مناظرة المتهم قبل خضوعه للتحقيق أظهرت وجود آثار لأظافر الضحية على وجه ورقبة المتهم أثناء مقاومتها له، كما كشفت عن تعرض الضحية لعدة طعنات وجرح ذبحي أودى بحياتها.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على السايس المتهم بعد تلقيها بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة سيدة تدعى "س. ح"؛ وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم وجرح ذبحي بالرقبة؛ وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الرواد إسلام صبحي وأحمد الوكيل ومحمد مجلي معاوني المباحث، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الرواد إسلام سمير وأيمن فؤاد - بعد تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنزل وسؤال الجيران - عن تحديد الجاني، حيث تبين أن وراء الجريمة سايس الجراج المجاور للمنزل وتم ضبطه وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيق.

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