المراغي: "السيسي معجزة بعتهالنا ربنا من السماء"

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عيد العمال

جبالى المراغى

أون إي

وصف جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بـالمعجزة قائلا : " الرئيس السيسي معجزة بعتهالنا ربنا من السماء"، لافتا إلى أنهم صمموا الدرع هذا العام وعليه صورة الرئيس لكي يعبر عمال مصر عما يوجد بداخلهم تجاه الرئيس السيسي.

وأضاف "المراغي"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "أون إي:" الفضائية، أن من صمم الدرع أيدي مصرية، يضم إنجازات الفترة الماضية، وأطلقوا عليه اسم "حكاية وطن"، لافتا إلى أن الرئيس أشاد بعمال مصر وطلب منهم التحمل.

 وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرئيس حفز العمال على العمل والإنتاج، وهم عاهدوا الرئيس أن يكون شعار المرحلة المقبلة العمل ثم العمل ثم العمل.

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