» شريف مدكور: "بشكر ربنا أنه أصابني بالسرطان"

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روي الإعلامي شريف مدكور، تفاصيل جديدة عن إصابته بسرطان القولون الذي كشف عنه مؤخرًا عبر صفحته الرسمية  "فيس بوك "، قائلاً: "أنا تعبان ومخضوض، أنا عارف إن سرطان القاولون حاجة مش سهلة ولا بسيطة، لكن أنا حاسس بفرحة وألم من رد فعل جمهوري، وبشكر كل اللي بيدعلي حتي لو بيكرهني".

وأضاف مدكور خلال برنامج "شارع شريف" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لم يتوقع كم الحب الذي يكنه له الجمهور، والذي ظهر بعد إعلانه إصابته بورم في القولون، معلقا: "أنا مخضوض ومتفاجئ من كم الحب".

وتابع الإعلامي أنه يشعر أنه في اختبار من الله ليرى حجم حب الناس له، معلقًا: "بشكر ربنا أنه أصابني بالسرطان"، لافتًا إلى أن هناك من لا يحب طريقته، ولكنهم يدعون له بالشفاء.

 وتابع أن هناك مرضى بالسرطان تواصلوا معه لدعمه معنويًا، متابعًا: "أنا في اختبار وربنا بيمتحني، وإن شاء الله هكسب".

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