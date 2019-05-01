أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

01 مايو 2019 - 09:43 ص

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وسجلت العملة الخضراء في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

وبقى سعره ثابتًا في البنك التجاري الدولي عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 17.11 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.