مادورو يعلن فشل المحاولة الانقلابية

01 مايو 2019 - 09:53 ص

في خطاب بث عبر التلفزيون والراديو واستمر قرابة الساعة هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو القوات المسلحة على إفشالها المجموعة الصغيرة التي كانت تعتزم إشاعة العنف من خلال هذه المناوشات الانقلابية، بحسب قوله.

وكان مادورو قد أعلن أمس إفشال انتفاضة عسكرية نفذتها ضد حكمه مجموعة صغيرة من العسكر المؤيدين لخصمه زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وتوعد مادورو في خطابه المتورّطين في هذه "المحاولة الانقلابية" بملاحقات جزائية، مضيفا أن ما جرى "لن يظلّ من دون عقاب، ولقد تحدّثت مع النائب العام. لقد عيّنت ثلاثة مدّعين عامّين هم بصدد استجواب كل الأشخاص المتورطين.