تصريحات جديدة لـ"حلا شيحة" عن طليقها

01 مايو 2019 - 09:58 ص

أعلنت الفنانة حلا شيحة أنها انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون منذ فترة، وتم الطلاق بشكل رسمى قبل 5 أشهر.

وأضافت إنها تجمعها به الآن علاقة ود واحترام خاصة أنه والد أبنائها، مؤكدة في تصريحات صحفية على رفضها تدخل أي شخص فى حياتها الشخصية.

وحلا شيحة لديها أربعة أبناء من زوجها السابق الكندي وهم: “هنا وخديجة وأحمد وعائشة”.

ومنذ شهر أغسطس من العام الماضي، كانت الفنانة حلا شيحة، أثارت الجدل حول إصدارها لبيان أعلنت من خلاله عودتها للفن مرة أخرى بعد اعتزالها الظهور الفني والإعلامي منذ حوالي 12 عاما، وزواجها من يوسف هاريسون الشاب الكندي الذي أشهر إسلامه.

ويعد فيلم “كامل الأوصاف” هو آخر الأعمال الفنية لحلا شيحة قبل اعتزالها الساحة الفنية، حيث أعلنت التزامها دينيًا وارتداء الحجاب ثم الزواج والإنجاب وظلّت لسنوات ملتزمة بقرارها، إضافة إلى دفاعها عن الحجاب والنقاب فترات طويلة.

وفى سياق متصل تعمل حلا على تسجيل حلقات مسلسل اذاعى جديد يحمل إسم “نوسة نحلة ثانك يو” تأليف نهاد وحيد حامد، إخراج صفى الدين حسن ويتم إذاعته فى شهر رمضان أيضاً على محطات شبكة راديو النيل .

وتنشغل حلا شيحة حالياً تصوير مسلسلها الجديد “زلزال” مع النجم محمد رمضان رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على شاشة DMC ، ليكون العمل الأول لها بعد اعلان عودتها للتمثيل عقب أكثر من 12 عاماً من الأعتزال، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم “كامل الأوصاف” مع عامر منيب عام 2006، وظهرت فيه مرتدية الحجاب وبعدها قررت الاعتزال والابتعاد تماماً عن الساحة الفنية..

مسلسل “زلزال” تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان، تظهر حلا شيحة الأحداث بدور فتاة شعبية تملك عربة فول داخل موقف ميكروباصات، ويقع فى حبها بطل العمل محمد رمضان.