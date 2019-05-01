تحريم "من سيربح المليون".. تعرف على الفتوى

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من سيربح المليون

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من سيربح المليون
من سيربح المليون

عبد القادر وحيد- متابعات

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من سيربح المليون

تحريم

ناصر مكارم الشيرازي

النسخة الإيرانية

أصدر أحد رجال الدين في إيران فتوى بتحريم عروض المسابقات التلفزيونية التي تقدم جوائز مالية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الفتوى زعمت أن مثل هذه العروض تقوّض ثقافة العمل الجاد والمنتج في البلاد، ما تسبب في منع النسخة الإيرانية من "من سيربح المليون" من العرض.

يأتي هذا بعدما أصدر المرجع الشيعي الإيراني ناصر مكارم الشيرازي، فتوى ، ضد برنامج "برنده باش" وتعني بالعريبة "كن الفائز" بزعم أنه يعكس شكلا من أشكال المقامرة المحظورة شرعا.

فتوى مكارم الشيرازي شملت أيضا عروض الألعاب الأخرى، التي تقدم مكافآت نقدية للمتسابقين والجمهور، مؤكدا أن ألعاب الحظ غير مسموح بها في الشريعة الإسلامية.

يذكر أن  البرنامج يقدمه الممثل وعارض الأزياء والمغني، محمد رضا غولزار، والذي أتاح الفرصة للمشاركين بالفوز بما قد يصل إلى مليار ريال إيراني، أي ما يعادل 25055.47 دولارا أميركيا، كما كان باستطاعة المشاهدين كسب المال أيضا من خلال المشاركة من المنزل عبر تطبيق مرتبط بالبرنامج.

وحقق برنامج " من سيربح المليون" نجاحا كبيرا لهيئة الإذاعة والتلفاز الإيرانية،  إذ حصل على نسبة متابعة عالية، بعد بثه لأول مرة في المملكة المتحدة في عام 1998.

 واتهمت وسائل الإعلام المحافظة في إيران هيئة الإذاعة IRIB ببث محتوى غير مقبول، وشبهته بلعبة القمار.


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