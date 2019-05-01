مدرعة للجيش الفنزويلى تدهس المتظاهرين

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دارت اشتباكات عنيفة مساء أمس بين قوات الجيش والمتظاهرين بدولة فنزويلا، والتي شهدت أحداثًا ساخنة منذ طيلة الساعات الأخيرة، ولجأت قوات الجيش لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، حيث صدمت عربة مصفحة تابعة للجيش، المتظاهرين، وذلك أمام قاعدة عسكرية في كراكاس.

أدى الحادث إلى جرح عدد من الأشخاص شوهدوا على الأرض، في حين قام متظاهرون آخرون بتقديم المساعدة لهم.

ووقع الحادث عندما حاولت قوات الأمن تفريق أعمال شغب أمام قاعدة لا كارلوتا الجوية، التي كان زعيم المعارضة، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان غوايدو، قد دعا منها، الجيش للانضمام إليه، في مسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

واندلعت اشتباكات مسلحة، الثلاثاء، في محيط القاعدة، وذكرت وكالة “رويترز” أنه دوي إطلاق نار سمع في محيط “لا كارلوتا”، لافتة إلى أن رجالا يرتدون الزي العسكري، يرافقون غوايدو، تبادلوا إطلاق الرصاص مع عسكريين موالين لمادورو.

وطالت قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الأمن الموالية لمادورو، زعيم المعارضة نفسه مما أجبره على مغادرة المكان، الذي تحول إلى ساحة حرب حقيقية.

وبعدما تجمع أنصار المعارضة في فنزويلا، قرب القاعدة، اندلعت مواجهات بين الطرفين، أطلقت فيها قوات الأمن الموالية لمادورو وابل من قنابل الغاز.

وكان غوايدو، الذي أعلن نفسه في يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد، في خضم أزمة سياسية حادة، بث شريط فيديو فجر اليوم من القاعدة، قال فيه إن قوات الجيش انضمت إلى المعارضة في محاولة الإطاحة بمادورو، الذي قال إنه حكمه دخل مرحلته النهائية.

وحرص غوايدو، على دعوة المواطنين إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج سلميا على حكم مادورو، الذي يتهمه كثيرون بإغراق البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.


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