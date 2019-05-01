شرط واحد يمكنك من الاعتكاف في المساجد

01 مايو 2019 - 10:23 ص



كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن 3500 مكان مخصص للاعتكاف في المساجد هذا العام خلال شهر رمضان.



وأضاف طايع خلال حواره لبرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن شروط الاعتكاف في السابق كانت شديدة بسبب الظروف الأمنية، منها أن يكون المعتكف من أهل الحي، لكن الآن الوضع تغير وأصبح الاعتكاف مفتوح في أي مكان.



وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن هناك شرطًا واحدًا للاعتكاف في المساجد، وهي أن يكون للمسجد إمامًا يتبع لوزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.



ولفت إلى أن الاعتكاف هذا العام سيكون في المسجد الجامع الذي به خدمات، أما الاعتكاف في الزوايا فهو أمر مرفوض، لأن من يقوم بذلك قد يكون لها أفكار معينة يريد بثها بين المصليين.

