تفاصيل مثيرة .. ناسا تحذر من الكويكب القاتل

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كويكبات قاتلة

عبد القادر وحيد- متابعات

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تحذيرات

الأرض

جيم برايدنستاين

الكويكب القاتل

قال جيم برايدنستاين مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إنه يجب ضرورة أخذ مخاطر اصطدام كويكبات قاتلة بالأرض على محمل الجد.

ووفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فقد حذر برايدنستاين من خطر اصطدام كويكبات قاتلة بالأرض في حال "لم يتم حماية كوكبنا بشكل أفضل وتقوية دفاعاته"، بحسب قوله.

وأضاف أن التحذيرات المماثلة غالبا ما كانت تكون محط تسلية وسخرية، منوها : "حان الوقت لأخذها على محمل الجد.. التهديدات حقيقية".

كما أشار إلى أنه يجب اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، من خلال تغيير مسار الكويكب الذي يشكل خطرا أو إخلاء المنطقة التي يمكن أن يقع فيها الاصطدام".

وتابع قائلا :  "علينا أن نتأكد من أن الناس يدركون أن الأمر لا يتعلق بأفلام هوليوود.. يتعلق الأمر في نهاية المطاف بحماية الكوكب الوحيد الذي نعيش على متنه، وهو كوكب الأرض".

وأكد برايدنستاين أن على الجميع الاتحاد من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى حماية الأرض، مضيفا "يتعين علينا استخدام أنظمتنا وقدراتنا للحصول على المزيد من البيانات والمعلومات، وعلينا القيام بذلك بشكل أسرع".

وبحسب ما يقوله الباحثون فإن الصخور الصلبة قد تسبب أضرارا وخسائر أكبر، مشيرين إلى حادثة "نيزك تشيليابنسك"، التي وقعت عام 2013 فوق جنوب الأورال الروسي.

وكان النيزك انفجر في الجو قبل اصطدامه بالأرض على ارتفاع نحو 25 كيلومترا فقط، وهو ما يبرز الخطر الكبير الذي كاد أن يشكله على البشر.

وعلى الرغم من أن هذه الأنواع من الأحداث تحدث مرة واحدة كل 60 عاما، إلا أن بريدنشتاين قال إنها حدثت ثلاث مرات خلال المائة عام الماضية.

ويأتي هذا التحذير في وقت بدأت فيه وكالة الفضاء مشاركتها في مؤتمر الدفاع عن الكواكب بواشنطن، إذ يرتكز بالأساس على كشف المخاطر التي تشكلها الكويكبات على عالمنا.


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