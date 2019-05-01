ملفات فساد كبيرة يكشفها قائد الجيش الجزائري

01 مايو 2019 - 10:44 ص

أعلن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، عن إطلاع وزارة الدفاع على ملفات فساد ثقيلة بخصوص نهب المال العام بأرقام خيالية، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية ستسهر على تطهير البلد من الفاسدين، وأن أجهزة الأمن سلمت كل ملفات الفساد إلى القضاء من أجل التحقيق فيها، واستدعاء كل من تورط واستفاد منها.

وأضاف في خطاب خلال اليوم الثاني من زيارة العمل التي قادته إلى الناحية العسكرية الخامسة، أن القضاء سيقوم بمحاسبة المتورطين في تبديد المال العام، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الوطني تحوز معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة تكشف عن عمليات نهب بأرقام ومبالغ خيالية، والتي قال إنه اطلع عليها شخصيًا.

وشدد المسئول الأول عن المؤسسة العسكرية أن أجهزة الأمن تولت مهمة وضع هذه الملفات تحت تصرف القضاة، من أجل دراستها والتحقيق بشأنها، ومتابعة كل المتورطين فيها.

واعتبر أن التحقيق في قضايا الفساد سيكون بعيدا عن الانتقائية والظرفية، ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات، لأن محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد، تعد من أهم المطالب التي رفعها الشعب الجزائري بإلحاح، منذ انطلاق مسيراته السلمية.

وذكر أن الملفات التي اطلع عليها تكشف عن أن نهب المال العام بلغ أرقاما ومبالغ خيالية، وأنه انطلاقا من حرص المؤسسة العسكرية الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، فقد قامت أجهزة الأمن بتسليم هذه الملفات إلى القضاء من أجل التحقيق فيها.

وأعلن الفريق صالح أن قيادة الجيش قدمت الضمانات الكافية، وتعهدت بمرافقة جهاز القضاء في أداء مهامه النبيلة والحساسة، بعد أن تحرر من كل القيود والضغوطات والإملاءات.

وأكد على «ضرورة تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات، بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا أطول، مما قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب».

وأوضح أن وزارة الدفاع كانت سباقة في تحريك ملفات الفساد «من خلال إحالة ضباط عسكريين سامين على القضاء العسكري، متمثلين في القادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة والدرك الوطني والمدير السابق للمصالح المالية، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بالأدلة الثابتة».

وجدد قايد صالح التأكيد على أن «الجيش سيظل واقفا بالمرصاد يتحمل مسؤوليته التاريخية في تطهير البلاد، والاستجابة لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية والعملية (محاربة الفساد) ما زالت في بداياتها وسيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين، ونحن في الجيش لم ولن نسكت عن الفساد». وقال قائد الأركان، الذي يبدو من خلال هذا الخطاب أنه يولي الأهمية لمحاربة قضايا الفساد، والتي بدأت تلقى استحسان الشارع الجزائري، والتي يعول عليها الجيش من أجل طمأنة الشعب الجزائري بأن الأمور تغيرت وأنها ستتغير أكثر، لذا فإنه من غير المستبعد أن يتم جر أسماء أخرى إلى القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل حديث الفريق عن ضرورة عدم تضييع الوقت بحجة الإجراءات القانونية.

وانتخبت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، أمس الثلاثاء، النائب البرلماني ورجل الأعمال محمد جميعي، أمينا عاما للحزب، خلفا لجمال ولد عباس الذي استقال بشكل مفاجئ قبل أشهر، وفق مصادر في الحزب.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة المركزية للحزب الذي يقوده رئيس البلاد المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، هو الثاني من نوعه خلال أسبوع.

وقالت مصادر من داخل اللجنة المركزية للحزب، لمراسل الأناضول، إن جميعي حصل على 222 صوتًا من أصل 418 شاركوا في انتخاب الأمين العام.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي يشهد الحزب حالة من عدم الاستقرار عقب الإعلان المفاجئ عن استقالة ولد عباس، وتعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، على رأس هيئة مؤقتة لتسيير الحزب.

وجميعي من مواليد 1969 في محافظة تبسة أقصى شرق البلاد، وتخرج من المعهد العالي للتجارة وتحصل على شهادات جامعية في الاقتصاد، كما أنه رجل أعمال ومالك عدد من الشركات.