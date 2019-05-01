الموعد والقنوات الناقلة لبرشلونة وليفربول

01 مايو 2019 - 10:48 ص

يستضيف فريق برشلونة الإسباني، نظيره ليفربول الإنجليزي على ستاد كامب نو ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءًً، وتذاع حصريًا عبر شبكة قنوات beIN Sports .

جدير بالذكر أن تلك هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان منذ 12 موسما، حين أقصى ليفربول برشلونة من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا في شهر مارس 2007، وكان ليونيل ميسي مشاركًا في المواجهتين، وهو اللاعب الوحيد الباقي ضمن صفوف الفريقين من قائمة تلك المباراة.