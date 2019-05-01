السعودية تسقط الراشدين من الحماية بشأن العنف الأسري

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وكالات- الدويني فولي

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أسقط مركز بلاغات العنف الأسري 1919، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية فئة الرجال فوق الـ18 ودون الـ60 سنة من اختصاصه المتعلق ببلاغات العنف الأسري.

وقدم شخصان بلاغين عبر "تويتر" على حساب المركز، أكدا فيهما تعرضهما للتعنيف من زوجتيهما، فبادر المركز بالرد عليهما قائلاً: "يستهدف مركز بلاغات العنف الأسري الحماية من الإيذاء كلا من الأطفال ما دون سن 18 المتعرضين للعنف داخل أو خارج نطاق الأسرة، النساء بجميع الأعمار، ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الأعمار، كبار السن ما فوق الـ60 سنة من داخل نطاق الأسرة".

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