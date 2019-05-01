ديبلوماسي أمريكي سابق: أخشى عودة 11 سبتمبر

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رسائل خطيرة

ديبلوماسي سابق

قال الكاتب والديبلوماسي ريتشارد سيندلار إن "داعش" باشر في مرحلته الثالثة الأكثر قسوة مع الهجوم الدموي المتعدد الأهداف الذي نفذه في سريلانكا.

وأضاف الكاتب أن ما حدث يؤكد بروز "داعش" الجديد بعد سقوط خلافته، إذ عاد التنظيم يظهر بأفعاله، إضافة الى إطلالة زعيمه الذي وجه  دعوة لأتباعه لتنشيط أعمالهم.

ويرى الكاتب أن الهجوم في سريلانكا وظهور البغدادي يحملان رسائل متعددة للولايات المتحدة :

أولاً: كان واضحًا بعد سقوط الباغوز أنّ "داعش" لن يزول، وتؤكد أحداث سريلانكا أن تنظيم "داعش" قد دخل في المرحلة الثالثة وهي أكثر قسوة من الإرهاب في الشرق الأوسط.

ثانيًا: على خطى الجماعات الإرهابية السابقة في الشرق الأوسط، سيشكّل "داعش" قوة فعالة خلال السنوات القادمة، خاصة وأنّ البغدادي يلوّح مرة أخرى بالعلم الأسود لحشد أتباعه.

ثالثًا: دعا البغدادي مؤيديه الموجودين من مالي إلى إندونيسيا، للرد دفاعا عن "إخوانهم" الذين سقطوا في "حرب استنزاف".

ويضيف الكاتب، أن تدمير "الخلافة الأم" في سوريا والعراق لم يسحق "داعش"، بل قام فقط بدفع المقاتلين إلى عدد من المناطق في العالم، وباتَ بإمكان 12 داعشيًا في أي بلد تنفيذ ضربة كبيرة.

رابعا: يبدو أن الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط تقوم بجذب الجيل الجديد من المتعلمين وفي بعض الأحيان الأثرياء،  واللافت أنّ زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن كان من خلفية ثرية، وكذلك "جماعة التوحيد الوطنية" التي نفذت العملية السريلانكية. 

وتساءل الكاتب إن كانت الولايات المتحدة الأميركية ستشهد حادثة مماثلة لهجوم 11 سبتمبر، وذلك بعد ذكر ما تقّم عن قراءته حول بروز "داعش" مجددا.

يذكر أن ريتشارد سيندلار، هو ديبلوماسي أميركي متقاعد، وكان قد عمل في مكتب الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية.

 ويعمل الآن كأستاذ مساعد للدراسات الدولية بجامعة سانت توماس بهيوستن، حيث يُدرّس دورات في السياسة الخارجية والأمن الدولي الأميركي.


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