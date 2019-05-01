القبض على شاب تسلق الهرم وألقي حجارة على الزائرين

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تسلق شاب ثلاثيني، أعلى هرم خوفو، صباح اليوم، وألقى حجارة على الزائرين بالمنطقة الأثرية، فيما فشلت قوات الأمن في السيطرة على الموقف، لتستمر الواقعة نحو ساعتين؛ قبل أن يجرى إنزاله وإلقاء القبض عليه.

وتستجوب الأجهزة الأمنية، حاليًا الشاب المتسلل لمعرفة الأسباب التي دفعته لما بدر منه، كما يُجرى مراجعة كاميرات المنطقة.

من ناحيته، قال أشرف محيي الدين مدير منطقة الهرم الأثرية، إنّ "الشاب المتسلل لم يقتلع المثلث الموجود أعلى الهرم"، موضحًا أنّه دخل المنطقة الأثرية بـ"تذكرة عادية"، وبعدها تسلل إلى أعلى الهرم.

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