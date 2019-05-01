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الأرصاد: أمطار وعواصف ترابية بشهر رمضان

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الأرصاد

شهر رمضان

حذر الدكتور محمود شاهين، رئيس غرفة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من عواصف ترابية وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "التقلبات دي كلها من سمات فصل الربيع".

وأضاف شاهين، تصريحات صحفية، أن رياح الخماسين لم تأتِ بعد، وهذه الرياح تصاحبها عواصف ترابية، لافتًا إلى أن طقس فصل الربيع متقلب بسبب الكتل الهوائية.

وكشف عن أن معظم سمات فصل الربيع ظهرت خلال شهر أبريل الماضي، كوجود نشاط للرياح، وارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة، ووجود فرص لسقوط أمطار، أما هبوب رياح الخماسين، فهي لم تأتِ بعد، وذلك بسبب التغييرات المناخية.

وأشار رئيس غرفة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هبوب رياح الخماسين في شهر رمضان أمر وارد وممكن جدًا، فنحن ما زلنا في النصف الأول من الربيع، مضيفًا أن درجات الحرارة بفصل الربيع أعلى من درجات الحرارة بفصل الصيف، ففي فصل الربيع الماضي سجلت أعلى درجة حرارة 43 درجة مئوية، أما في فصل الصيف الماضي، كانت أعلى درجة حرارة 37 درجة مئوية، ولكن ما يجعلنا نشعر بأن فصل الصيف شديد الحرارة هو ارتفاع نسبة الرطوبة وليس درجة الحرارة، وبالمناسبة ارتفاع نسبة الرطوبة من التغيرات المناخية التي دخلت على طقس مصر.

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