كواليس تعرض الفنان سمير صبري لحادث بالسيارة

01 مايو 2019 - 01:37 م

تحدث الفنان الكبير سمير صبري عن كواليس تعرضه لحادث سير أثناء قيادتة السيارة هو ونجله وأحفاده.

وقال في تصريحاته وفقا لما جاء بـ"اليوم السابع":" تفاجأت وأنا علي الطريق باصطدام سيارتي بأخري من الخلف وهو ما كان سيؤدي إلى انقلاب سيارتي لكن "ربنا ستر".

وأوضح صبري أنه بخير وصحة جيدة ولكنه صدم بسبب الحادث من خوفه الشديد على مرافقيه بالسيارة حيث كان بصحبته نجله وأحفاده أثناء الحادث وهو ما جعل صدمة الحادث واقعها أكبر وأصعب عليه.

وأشار صبري إلى أنه يحمد لله على قدر ربنا وأن الأمر لن يصل إلى أبعد من ذلك وأنه ونجله وأحفاده بخير وصحة، موضحه أنه حاليًا يقيم لدي شقيقته حتى يستعيد توازنه النفسي بعد "الخضة" التي تعرض لها بسبب هذا الحادث.