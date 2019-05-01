  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:39 م
بحث متقدم
كاف

القصة الكاملة لأزمة تذاكر أمم أفريقيا

الصراصير السوداء

صراصير تهاجم المسجد الأقصى

قناة السويس

قناة السويس تحقق رقماً قياسياً.. تعرف عليه

نجوم المصارعة

حدث كبير بالسعودية.. الشهر المقبل

اعتقال مؤسس ويكيليكس

حكم جديد ضد مؤسس "ويكيليكس"

انتحار قاضي

بث مباشر.. لانتحار قاضٍ عراقي على الهواء

الشاب

القبض على شاب تسلق الهرم وألقي حجارة على الزائرين

برشلونة

"حرب شوارع" بين جماهير ليفربول وبرشلونة قبل "الموقعة" المرتقبة

البنك الدولي

البنك الدولي يزف بشرى سارة لمصر

شيماء إسماعيل

فيديو حطم رقمًا قياسيًا.. مسلمة أمريكية تحدت "معادين للإسلام"

كواليس تعرض الفنان سمير صبري لحادث بالسيارة

الصفحة الأخيرة

سمير
سمير

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

الفنان سمير صبري يتعرض لحادث مروع

#

تعرف على الفيلم السينمائي الذي أبكى "السادات"

#

أحمد زاهر يتعرض لحادث مروع

#

حقيقة زواج عبدالحليم حافظ و"السندريلا"

علماء

تواصل

إدمان

كحول

جمبري

تحدث الفنان الكبير سمير صبري عن كواليس تعرضه لحادث سير أثناء قيادتة السيارة هو ونجله وأحفاده.

وقال في تصريحاته وفقا لما جاء بـ"اليوم السابع":" تفاجأت وأنا علي الطريق باصطدام سيارتي بأخري من الخلف وهو ما كان سيؤدي إلى انقلاب سيارتي لكن "ربنا ستر".

وأوضح صبري أنه بخير وصحة جيدة ولكنه صدم بسبب الحادث من خوفه الشديد على مرافقيه بالسيارة حيث كان بصحبته نجله وأحفاده أثناء الحادث وهو ما جعل صدمة الحادث واقعها أكبر وأصعب عليه.

وأشار صبري إلى أنه يحمد لله على قدر ربنا وأن الأمر لن يصل إلى أبعد من ذلك وأنه ونجله وأحفاده بخير وصحة، موضحه أنه حاليًا يقيم لدي شقيقته حتى يستعيد توازنه النفسي بعد "الخضة" التي تعرض لها بسبب هذا الحادث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الباز: "إيه جاب الحجاب للفراعنة.. عيب اختشوا"
» "يوسف الشريف" ينشر صورته مع بيكيه
» تراجع 1.7 مليون شخص عن الإشتراك بالإنترنت
» احذر.. الجمبري يحتوى على كوكايين
» كيف بدأ الاحتفال بعيد العمال ولماذا 1 مايو
» الأرصاد: أمطار وعواصف ترابية بشهر رمضان
» ما لا تعرفه عن "ناروهيتو" إمبراطور اليابان الجديد
» صور مثيرة جديدة تنشرها رانيا يوسف من الغردقة
» تصريحات جديدة لـ"حلا شيحة" عن طليقها
» شريف مدكور: "بشكر ربنا أنه أصابني بالسرطان"
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء