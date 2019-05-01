قناة السويس تحقق رقماً قياسياً.. تعرف عليه

قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن بشائر الخير تتوالى على قناة السويس، حيث سجلت حركة الملاحة اليوم الخميس رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة وذلك بعبور 68 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بحمولات كلية بلغت 5.2 مليون طن.وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 27 سفينة بإجمالي حمولات كلية 2.1 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 41 سفينة بإجمالي حمولات كلية 3.1 مليون طن.وأعرب الفريق مُهاب مميش عن سعادته الغامرة بعبور هذا العدد الكبير من السفن في يوم واحد، وأكد على أن الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة في القناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة تعطي دلالة واضحة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة التي تحققت بالدعم الكامل للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووقوف الشعب المصري البطل كله خلف هذ المشروع العملاق من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المُقدمة وتلبية متطلبات العملاء من ملاك ومشغلي السفن ذات الغواطس الكبيرة التي تحقق وفراً اقتصادياً من خلال اقتصاديات الحجم. كما وجه الفريق مميش الشكر إلى مرشدي هيئة قناة السويس ورجال التحركات وجميع المتعاملين مع السفن لنجاحهم في التعامل مع كافة الأنواع في الظروف المناخية المختلفة.وجاءت سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة MSC كأكبر سفينة تعبر القناة من الشمال بحمولة 199 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان، أما أكبر سفينة من الجنوب فكانت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MAASTICHT MAERSK، بحمولة 221 ألف طن، قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى هولندا وهي من أكبر سفن الحاويات في العالم. هذا وقد سجلت حركة الملاحة عبور 11 سفينة عملاقة تتجاوز حمولة السفينة الواحدة 150 ألف طن.