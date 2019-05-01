صراصير تهاجم المسجد الأقصى

01 مايو 2019 - 02:30 م

وثق مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ظهور "الصراصير السوداء"، خلال الأيام الماضية في ساحة المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

ويعود سبب ظهورها بأعداد كبيرة في هذا التوقيت من العام إلى ارتفاع درجات الحرارة، الذي يساعدها على النمو والتكاثر والخروج من مخابئها.

يذكر أن هذه الصراصير كانت قد غزت مختلف المناطق في بلاد الشام، قبل أن تصل إلى مدينة القدس، حيث لوحظ انتشارها بكثافة قبل يومين في ساحات المسجد الأقصى.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان، الهجوم الكبير لـ “ صرصار الليل “ أو ما يعرف بـ "الجداجد"، في ساحات الحرم المكي والمسجد النبوي في المملكة مطلع هذا العام.



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