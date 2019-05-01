السعودية تدعو المجتمع الدولي للتصدي للنووي الإسرائيلي

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السعودية

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النووي الإسرائيلي

معاهدات


دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني، وذلك لكونها "الطرف" الوحيد في المنطقة، الذي لم ينضم إلى معاهدة منع الانتشار النووي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شددت المملكة على ضرورة وأهمية إخضاع منشآت إسرائيل النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب قراري مجلس الأمن، 487 و689.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر "مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020"، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة نائب وفد المملكة المشارك في الدورة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال منزلاوي إن المملكة كانت من " أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي،كما انضمت لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وذلك إيمانا منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن أن يتحقق بوجود مثل هذه الأسلحة".
وأكد ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف إلى التوصل إلى عالم خال من السلاح النووي.

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