» أول تحرك جماعى من إعلام نيوزيلندا بعد حادث المسجدين

01 مايو 2019 - 04:30 م

اتفقت كبرى الشركات الإعلامية في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، على عدم نقل فقرات تروّج لأيديولوجيا التفوق العرقي أو الإرهاب، أثناء نقل وقائع جلسة محاكمة منفذ هجومي مسجدي كرايس تشيرش.

جاء في بروتوكول وقعت عليه شركات "راديو نيوزيلاند" و"ستاف" و"ميديا ووركس" و"TVNZ " و"NZME ".

وقال الموقعون على البروتوكول في بيان: "نحن المحررون مجموعةً وأفرادا، نتعهد بتغطية وسائل الإعلام التي نمثلها، للمحاكمة المقبلة بشكل شامل ومسؤول".

وأضاف البيان، أن وسائل الإعلام المذكورة لن تنشر أي إشارة أو علامة أو تصريح يروج لأيديولوجية دعاة تفوق العرق الأبيض، أو الأيديولوجية الإرهابية.

ولفت إلى أن مسؤولي المؤسسات الإعلامية اتفقوا على تخصيص أفضل مراسليها وأكثرهم تجربة لتغطية جلسات المحاكمة.

يشار أنه منتصف مارس الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة مثلهم.

وصوّر منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، جريمته عبر كاميرا ثبتها في قبعة كان يرتديها، وبث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقا.