«صلاح»: «قصة شعري تجعلني sexy»

01 مايو 2019 - 05:23 م

تحدث محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن «قصة شعره» خلال حوار أجراه مع شبكة «بليتشر ريبورت» الأمريكية.

ويستعد «صلاح» للمشاركة مع فريقه ليفربول اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، أمام برشلونة الإسباني، على استاد «كامب نو» الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم «2018- 2019».

ورد الفرعون المصري على سؤال المذيعة له قائلًا: «قصة شعري تعبر عني بشكل كبير، وأصبحت مشهورًا بها، ولا أريد تغييرها؛ فهي تجعلني جذابا بشكل كبير».

وعندما طلبت منه المذيعة «تايلور روكس»، اختصار حديثه في كلمة واحدة، رد عليها قائلًا: «قصة شعري تجعلني sexy ».

وعن وصف الناس له بـ«الغطاس»، وادعائه السقوط للحصول على ركلة جزاء، قال صلاح: «لا أعلم، ليس لدي شيء لأقوله، سيكون لدينا حكم الفيديو في الموسم المقبل، وحينما أحصل على ركلة الجزاء سيقولون إنه مخطئ كذلك».

والتقى الفريقان في 8 مباريات، منها 4 مواجهات في دوري الأبطال، ومثلها في بطولة الاتحاد الأوروبي، وكانت الأفضلية لصالح الريدز؛ حيث حقق الفوز في 7 مناسبات، في مقابل انتصارين للفريق الإسباني، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

Exclusive: @MoSalah talks to @TaylorRooks ??



—Summer of tears after Ramos incident

—Second season expectations

—Diving

—Facing Messi pic.twitter.com/OmeKFZ1Wad — B/R Football (@brfootball) 1 مايو 2019