شاهد.. تسريب فيديو إباحي للشيخ «محمد الحاج حسن»

01 مايو 2019 - 05:37 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يحتوي على صور إباحية ووضعيات حميمة، للشيخ اللبناني محمد الحاج حسن، القيادي الشيعي المعروف في لبنان، إذ ظهر وهو يمارس العادة الإباحية والجنس عبر الفيديو مع إحدى الفتيات، فيما هدد نشطاء بنشر فيديو كامل له، ردًا على إنكاره هذه الصور، مشيرًا إلى أن القضاء سيفصل في الموضوع.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في لبنان، حالة من الغضب والهجوم على «العمامة الشيعية»، مطالبين بعدم ارتدائه الزي الديني.

فيما ردَّ الشيخ اللبناني محمد الحاج حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: إن "حلقة انا هيك فجرت إعصارات الحقد في نفوس مرضى المذهبية والتعصب الحزبي، فعمدوا إلى إقفال صفحتي الفايسبوك وفبركوا صورا ومقاطع فيديو ويعمدون إلى نشرها عبر مجموعات من يدعون التدين".

وأضاف حسن: “مهما فعلتم سأستمر ووحدكم ستعيشون بين أحقادكم.. سنلاحق هؤلاء قضائيا اينما كانوا".

فيما قال في مداخلة هاتفية في برنامج الإعلامي اللبناني «نيشان»، أن رأي الناس على مواقع التواصل لا يعنيه ولن يرد عليهم، لأنهم عصابة منظمة وأنه فى انتظار فصل المحكمة في ذلك، ومقاضاة الشخص الذي سرب هذه الصور بانتهاك الحريات الشخصية.

وأضاف ردًا على مطالبة المذيع بأن يخلع العمامة بعد تداول صور مخلة له وتهديد من نشرها بأنه سينشر فيديو آخر له،: إذا بدهم أرسل لهم أنا فيديوهات وصور أرسلها لهم وأنا لا بتهزني أفلام ولا غيرها.. وإذا بنتحدث عن الإيمان فإن أكبر جريمة بحق المؤمنين ما عم يتداوله اليوم على السوشيال ميديا.. لأن هذا الجمهور هو جمهور غير مؤمن وليس من حقه أن يتناقش معي".

وتابع: المجلس الشيعي الإسلامي الأعلى ليس له سلطات علي ولا أؤمن بأفكاره .. ولن أخلع عمامتي لأن هذا الشئ يرجع إلي وليس إلى أي شخص آخر".

الشيخ محمد الحاج حسن هو رجل دين شيعي لبناني وسياسي ولد في العام 1976، وهو مؤسس ورئيس التيار الشيعي الحر الذي يعتبر من ضمن تحالف 14 آذار.

في الـ17 من عمره، بدأ دراساته الدينية في مدرسة دينية في بعلبك، وعاش جزءا من شبابه في سوريا وإيران والعراق قبل العودة إلى لبنان، ويقال بأنه كان منظويا في تنظيم حزب الله قبل أن يخرج منه.











يبدو أن حلقة "انا هيك" فجرت إعصارات الحقد في نفوس مرضى المذهبية والتعصب الحزبي ، فعمدوا إلى إقفال صفحتي الفايسبوك وفبركوا صورا ومقاطع فيديو ويعمدون إلى نشرها عبر مجموعات من يدعون التدين .. مهما فعلتم سأستمر ووحدكم ستعيشون بين أحقادكم .. سنلاحق هؤلاء قضائيا اينما كانوا . — الشيخ محمد الحاج حسن (@elhajjhasan) 25 أبريل 2019