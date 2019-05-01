فرج عامر: «العميد» باق مع سموحة الموسم المقبل

01 مايو 2019 - 05:39 م

قرر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تجديد عقد حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري بالموسم المقبل، وذلك بعد أن تناوب على قيادة الفريق بالموسم الجاري أكثر من مدرب منذ إنطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وكان توقف قطار انتصارات سموحة في الدوري تحت قيادة حسام حسن أمس الثلاثاء بعد التعادل مع الجونة سلبيًا في مباراة الجولة الـ31 من عمر الدوري.

وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: "حسام حسن مدرب سموحة في الموسم المقبل، لن نجد أفضل من التوأم، اتفقنا على تجديد العقود".

وأضاف رئيس النادي السكندري: "في الفترة الماضية الفريق كان يعاني من التبلد والانشقاق واللامبالاه، ولكن مع قدوم حسام حسن بفضل شخصيته ونجوميته وخبراته تغير الوضع تمامًا وتبدل حال اللاعبين للأفضل، وكسرنا حاجز سوء النتائج".

وأشار فرج عامر إلى أنه راضً عن نتائج سموحة في الفترة الحالية، مؤكدًا تطلعه لاستمرار الفريق في تقديم النتائج الطيبة بباقي مباريات الدوري القادمة.

وحقق سموحة مع حسام حسن الفوز في المباريات الثلاث الماضية بالدوري على حساب حرس الحدود، الانتاج الحربي والداخلية على التوالي

ويحتل سموحة المركز الـ11 ويملك 35 نقطة في رصيده، ويأمل حسام حسن الهروب بالفريق من منطقة الخطر والوصول به إلى بر الأمان وتكوين فريق قوي بالموسم المقبل.