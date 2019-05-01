"خليك إيجيبشان واشرب من القلة".. دعوة للحفاظ على البيئة

01 مايو 2019 - 05:40 م

دشن مهتمون بحقوق البيئة حملة لدعوة المصريين للشرب من "القلة" (قارورة فخارية)، للحد من استخدام الزجاجات البلاستيك، وذلك حفاظًا على البيئة.

وتحت عنوان "خليك إيجيبشان، اشرب من القلة"، دعا النشطاء لتنظيم الحملة باحتفالية لليوم العالمي للحياة البرية فى دعوة للشرب من القلل والحد من استخدام الزجاجات البلاستيك.

ويؤثر البلاستيك بالشكل الأكبر على الحياة البحريّة، حيث يعمل على اختناق السلاحف، بالإضافة لتناول الحيتان العملاقة له متسبباً بعدم قدرتها على تناول الطعام لامتلاء معدتها، كما أن الأسماك الصغيرة تأكل البلاستيك الدقيق وتتسبب في دخوله للسلسلة الغذائية.

كما يخلف البلاستيك في البيئة، من بحار ومصبات المياه العذبة فهو يعمل على قتل الطيور البحرية سنوياً، كما يعمل على تشويه المناظر الجمالية للبيئة ويقلل السياحة ويؤثر سلباً على الأنشطة البشرية مثل الصيد.