  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر07:06 م
بحث متقدم
نوال السعداوي

لهذا السبب..ضربت أخي الأكبر وطلقت من زوجين

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بإعدام شابين جديدين

أرشيفية

شاهد.. تسريب فيديو إباحي للشيخ «محمد الحاج حسن»

محكمة عراقية

في بث مباشر.. قاض عراقي ينتحر على الهواء

صلاح

«صلاح»: «قصة شعري تجعلني sexy»

صلاح

لم أتوقف عن البكاء بسبب «راموس» وما زلت أتألم حتى الآن

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

أمير قطر يستقبل وفدًا سعوديًا وبحرينيًا

صورة الخبر

صحيفة إيطالية تكشف دلائل عن مكان "البغدادي"

ضابط سودانى

فيديو.. ضابط سوداني يقسم للمتظاهرين على مكان البشير

كاف

القصة الكاملة لأزمة تذاكر أمم أفريقيا

"خليك إيجيبشان واشرب من القلة".. دعوة للحفاظ على البيئة

الصفحة الأخيرة

دعوة اشرب من القلة
دعوة اشرب من القلة

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. قطع أثرية حصيلة مضبوطات مع مزارع

#

السعودية تحظر استيراد البصل المصري مؤقتا

#

انتحار فتاة للهروب من الزواج فى بولاق الدكرور

#

رسائل الرئيس "السيسي" في المؤتمرالبيولوجي

دشن مهتمون بحقوق البيئة حملة لدعوة المصريين للشرب من "القلة" (قارورة فخارية)، للحد من استخدام الزجاجات البلاستيك، وذلك حفاظًا على البيئة.

وتحت عنوان "خليك إيجيبشان، اشرب من القلة"، دعا النشطاء لتنظيم الحملة باحتفالية لليوم العالمي للحياة البرية فى دعوة للشرب من القلل والحد من استخدام الزجاجات البلاستيك.

ويؤثر البلاستيك بالشكل الأكبر على الحياة البحريّة، حيث يعمل على اختناق السلاحف، بالإضافة لتناول الحيتان العملاقة له متسبباً بعدم قدرتها على تناول الطعام لامتلاء معدتها، كما أن الأسماك الصغيرة تأكل البلاستيك الدقيق وتتسبب في دخوله للسلسلة الغذائية.

كما يخلف البلاستيك في البيئة، من بحار ومصبات المياه العذبة فهو يعمل على قتل الطيور البحرية سنوياً، كما يعمل على تشويه المناظر الجمالية للبيئة ويقلل السياحة ويؤثر سلباً على الأنشطة البشرية مثل الصيد.







تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش
» الجيش الجزائري يحذر من هذا الفخ
» تفاصيل تدريب ضباط سعوديين في ألمانيا
» سوريا: ثلاث دول فقط ستشارك في إعادة الإعمار
» أول تحرك جماعى من إعلام نيوزيلندا بعد حادث المسجدين
» إسرائيل تتوغل جنوب سوريا
» الباز: "إيه جاب الحجاب للفراعنة.. عيب اختشوا"
» "يوسف الشريف" ينشر صورته مع بيكيه
» تراجع 1.7 مليون شخص عن الإشتراك بالإنترنت
» احذر.. الجمبري يحتوى على كوكايين
» كيف بدأ الاحتفال بعيد العمال ولماذا 1 مايو

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:09 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء