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إقالة وزير دفاع بريطانيا

عرب وعالم

وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون
وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون

وكالات

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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها من مراسليها، بإقالة وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومى.


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