» إقالة وزير دفاع بريطانيا

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وكالات
أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها من مراسليها، بإقالة وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومى.
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