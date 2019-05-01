  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:19 م
بحث متقدم
برشلونة وليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبرشلونة

أرشيفية

«شعبان عبد الرحيم» يُوقع جامعة بنها في ورطة

حديث الولادة

من قلب العمليات.. رحلة البحث عن «ولي العهد»

أرشيفية

زلزال «ترامب» يضرب «الإخوان»

الإعلامي محمد ناصر

تركيا ستسلم «محمد ناصر» لمصر هذا العام

أرشيفية

شاهد.. تسريب فيديو إباحي للشيخ «محمد الحاج حسن»

ملك الأردن

ملك الأردن يطيح بمدير المخابرات وكبار المستشارين

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين جديدين

أسواق

علب النهار السرية لـ«فتوات» الأسواق الشعبية

الوهن العضلى

مرضى «الوهن العضلى الوبيل».. ضحايا التشخيص وضعف الخبرات

تعيين وزيرة التنمية الدولية وزيرة للدفاع ببريطانيا

عرب وعالم

تيريزا ماي
تيريزا ماي

وكالات

أخبار متعلقة
#

أول دولة تعترف بفلسطين فى الاتحاد الأوروبي: شرف لنا

#

وزيرة البيئة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

#

وزيرة الاستثمار تبدأ خطة جديدة مع مؤسسة التمويل الدولية

#

"التخطيط" تضع ملامح التنمية المستدامة لعام 2019 /2020

قررت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى تعيين وزيرة التنمية الدولية بيني موردوت وزيرا لدفاع بريطانيا خلفا لغافين ويليامسون.

وطالبت "ماي"، وزير دفاعها، غافين ويليامسون، بالاستقالة من منصبه، بسبب فقدانها الثقة فيه، على خلفية التحقيق في تسريب معلومات رسمية.

وجاء في بيان الحكومة: "هذا المساء، طالبت رئيسة الوزراء ويليامسون بمغادرة الحكومة بسبب فقدان الثقة في في قدرته على شغل منصب وزير الدفاع وأن يكون عضواً في مجلس الوزراء".

وتابع البيان "واتخذت رئيسة الوزراء القرار بسبب تصرفات الوزير حول التحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن المعلومات من اجتماع مجلس الأمن القومي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» زلزال «ترامب» يضرب «الإخوان»
» سر إقالة مدير المخابرات الأردنية
» التشكيل الرسمي لموقعة برشلونة وليفربول
» إقالة وزير دفاع بريطانيا
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف «أزارو»
» تسهيلات لـ3 دول عربية للحصول على الجنسية الروسية
» «لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش
» الجيش الجزائري يحذر من هذا الفخ
» تفاصيل تدريب ضباط سعوديين في ألمانيا
» سوريا: ثلاث دول فقط ستشارك في إعادة الإعمار
» أول تحرك جماعى من إعلام نيوزيلندا بعد حادث المسجدين

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان