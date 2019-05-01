"التعليم": لن نستثني هذا الشرط للالتحاق بالمدارس اليابانية

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كشف مالك الرفاعي، مدير وحدة التعليم الياباني بوزارة التربية والتعليم، عن الشرط الوحيد التي لن تستثني الوزارة عنه من اجل القبول بالمدارس اليابانية، مشيرا الى نجاح التجربة وتخطي جميع التحديات التي كانت موجودة.

وقال "الرفاعي" في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "إن شروط الالتحاق بالمدارس اليابانية تتمثل في زيادة مدة الدراسة ساعة أخرى، وأن يكون سن المتقدم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال من 4 سنوات -5 سنوات عدا يوم فقط، ولا يوجد أي استثناء أو تجاوز في شرط السن، بحيث لا يكون الطفل أكبر من المستوى العلمي، والتقديم لابد أن يكون إلكتروني".

واوضح:" انه عقب غلق باب التقديم سيتم إجراء مقابلة شخصية والتي يتم القبول بناءً عليها، مع التأكيد من أن الطفل مقيم بمكان قريب من المدرسة حتى لا يصل للمدرسة منهك ولا يمكنه الاستفادة من الأنشطة والمواد العلمية".


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