شاهد .. أول رد فعل لـ"صلاح" بعد الخسارة المذلة أمام برشلونة

02 مايو 2019 - 05:39 ص

التقطت عدسات المصورين صورًا صعبة لنجمنا المصري محمد صلاح بعد خسارة فريقه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.



وعلى الرغم من الأداء الأسطوري الذي قدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مما منح فريقه برشلونة الفوز ، إلا أن الحظ عاند ليفربول ، حيث لاحت له ثلاثة أو 4 فرص محققة لكنه لم يكن موفقًا فيها.



وظهر "صلاح" في أعقاب المباراة وهو يضع يديه على رأسه ، وفي صورة أخرى يضع يديه على وجهه ، وصورة ثالثة علامات الصدمة تكسو وجهه بعد الخسارة المذلة .



ويحتاج ليفربول للفوز في ملعبه "أنفيلد" بثلاثة أهداف نظيفة لضمان التعادل في النتيجة مبدئيا مع برشلونة حتى لا يفقد حظوظه في التأهل.









