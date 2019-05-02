  • الخميس 02 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:40 ص
بحث متقدم
محمد رمضان

رد صادم من محمد رمضان على انتقاد ظهوره "عاري الصدر"

أرشيفية

"علاقة عاطفية" واختطف و "فدية" يفسرون مقتل قهوجي القليوبية

أبو تريكة

انفعال أبو تريكة بعد خسارة "ليفربول" المذلة: ظلم

أنغام وغنوة

شاهد .. تصرف غير متوقع من أنغام تجاه ابن شقيقتها المتوفاة

صلاح

شاهد .. أول رد فعل لـ"صلاح" بعد الخسارة المذلة أمام برشلونة

زيادة الوزن

6 خطوات لأنقاص وزنك خلال شهر رمضان

3 أسباب وراء أزمة الدواء في مصر

هذه أسباب ارتفاع أسعار الدواء في مصر

المدارس اليابانية

"التعليم": لن نستثني هذا الشرط للالتحاق بالمدارس اليابانية

أرشيفية

«شعبان عبد الرحيم» يُوقع جامعة بنها في ورطة

حديث الولادة

من قلب العمليات.. رحلة البحث عن «ولي العهد»

شاهد .. أول رد فعل لـ"صلاح" بعد الخسارة المذلة أمام برشلونة

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أول رد لـ«خالد يوسف» على بيع ممتلكاته في مصر

#

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

#

فنان مصري يكشف رد فعل «تايسون» أمام آيات القرآن

#

أول رد من محمد رمضان على الانتقادات الأخيرة

ميسي

صلاح

التقطت عدسات المصورين صورًا صعبة لنجمنا المصري محمد صلاح بعد خسارة فريقه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

وعلى الرغم من الأداء الأسطوري الذي قدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مما منح فريقه برشلونة الفوز ، إلا أن الحظ عاند ليفربول ، حيث لاحت له ثلاثة أو 4 فرص محققة لكنه لم يكن موفقًا فيها.

وظهر "صلاح" في أعقاب المباراة وهو يضع يديه على رأسه ، وفي صورة أخرى يضع يديه على وجهه ، وصورة ثالثة علامات الصدمة تكسو وجهه بعد الخسارة المذلة .

ويحتاج ليفربول للفوز في ملعبه "أنفيلد" بثلاثة أهداف نظيفة لضمان التعادل في النتيجة مبدئيا مع برشلونة حتى لا يفقد حظوظه في التأهل.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة تحذر من شراء 7 أدوية متداولة للأطفال
» نجم مسلسل "أبو العروسة" يكشف حقيقة إصابته بالسرطان
» أطعمة تسبب الإدمان مثل "الهيروين"
» ميسي يسجل هدفا أسطوريا في شباك ليفربول
» زلزال «ترامب» يضرب «الإخوان»
» سر إقالة مدير المخابرات الأردنية
» التشكيل الرسمي لموقعة برشلونة وليفربول
» إقالة وزير دفاع بريطانيا
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف «أزارو»
» تسهيلات لـ3 دول عربية للحصول على الجنسية الروسية
» «لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان