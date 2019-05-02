انفعال أبو تريكة بعد خسارة "ليفربول" المذلة: ظلم

أحمد عادل شعبان
انفعل محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي السابق - بعد خسارة ليفربول بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .
وقال "تريكة" في الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورت" عقب المباراة: "النتيجة ظالمة وقاسية .. فاز لاعب واحد على ليفربول وهو ميسي".
وأضاف: "ليفربول أضاع 4 فرص محققة ، وتصدى تير شتيجن للعديد من الأهداف بينما سجل لاعبو برشلونة الفرص التي لاحت لهم .. هذا هو الفارق".
وتابع: "كرة القدم كانت ظالمة على ليفربول .. والفارق بين الفريقين هو ميسي فقط".
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