انفعال أبو تريكة بعد خسارة "ليفربول" المذلة: ظلم

02 مايو 2019 - 07:06 ص

انفعل محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي السابق - بعد خسارة ليفربول بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .



وقال "تريكة" في الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورت" عقب المباراة: "النتيجة ظالمة وقاسية .. فاز لاعب واحد على ليفربول وهو ميسي".



وأضاف: "ليفربول أضاع 4 فرص محققة ، وتصدى تير شتيجن للعديد من الأهداف بينما سجل لاعبو برشلونة الفرص التي لاحت لهم .. هذا هو الفارق".



وتابع: "كرة القدم كانت ظالمة على ليفربول .. والفارق بين الفريقين هو ميسي فقط".



