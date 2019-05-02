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"علاقة عاطفية" واختطف و "فدية" يفسرون مقتل قهوجي القليوبية

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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قهوجي القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور على جثة قهوجي بمنطقة عزبة عزيز بشبرا الخيمة.

وتبين أن الجثة لـ"قهوجي" وأن وراء ارتكاب الواقعة 15 شخصًا ألقوا الجثة بعد قتل المجني عليه بطلق ناري في الرأس خلال مشاجرة.

ألقى القبض على المتهمين وبحيازتهم الأسلحة النارية المستخدمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة بإحدى الشوارع بعزبة عزيز بدائرة قسم ثان، وجرى التحفظ على الجثة.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيي راضي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه يدعى "أ. م" 35 سنة ويعمل قهوجي.

وبفحص الجثة تبين أن بها طلق ناري في الرأس وكشفت التحريات أن المجني عليه توجه صحبة آخرين لإطلاق سراح شاب اختطفوه آخرون لوجود علاقة عاطفية بينه وبين إحدى الفتيات.

وتبين من التحريات أن أهلية الفتاة اختطفوا الشاب وطلبوا من أهليته مبلغ 100 ألف جنيه لإطلاق سراحه، وعندما توجه أهلية وبصحبتهم المتوفي لإطلاق سراحه نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين الطرفين انتهت بمقتل المجني عليه ولاذ الجميع بالهروب من مكان الواقعة بعد أن أنقذوا الشاب، وحمل أهل الفتاة جثة المتوفى في سيارة وألقوها في مكان العثور عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وعددهم 15 شخصا وبحيازتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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